Mia Goth più inquietante che mai nel trailer di Pearl, prequel di X - A sexy horror story

Come promesso dal poster di Pearl pubblicato nella giornata di ieri, la saga di Ti West inaugurata da X - A sexy horror story prosegue nel trailer ufficiale del film prequel con Mia Goth.

Il TWCU, o Ti West Cinematic Universe, è infatti destinato ad espandersi con una "origin story X-traordinaria" con Pearl, film dedicato alla serial killer presentata per la prima volta al pubblico nel recente X A sexy horror story: come potete vedere dal filmato promozionale, Mia Goth riprende il ruolo di Pearl, che l'attrice aveva interpretato nel primo capitolo sotto una valanga di trucco prostetico che le aveva dato le inquietanti sembianze della vecchia omicida.

La protagonista ha descritto il suo personaggio di Pearl a IndieWire, condividendo che prova "molta simpatia" nei confronti di Pearl: "È stata un'esperienza piuttosto catartica", ha spiegato Mia Goth, citando le protesi utilizzate per trasformarla nell'anziana Pearl. Nel film X A sexy horror story, come saprete, la star interpreta anche una delle protagoniste, Maxine.

Come vi avevamo riportato in precedenza, Pearl è stato girato back-to-back con X ma Ti West sta preparando un terzo film per la saga, film che sarà ambientato alla fine degli anni '80: "Se 'X' riguarda il modo in cui il cinema d'autore e il cinema indipendente influenzano le persone, Pearl racconta l'influenza che ha avuto la vecchia Hollywood sulle persone di quella generazione. Il terzo film invece riguarderà l'importanza dell'home-video...Sono molto orgoglioso di questi film. Il mio obiettivo era costruire un mondo, una cosa che oggi va molto di moda, no? Ho capito che non potevo fare uno slasher senza fare anche un sacco di sequel."

Pearl uscirà negli USA a partire dal 16 settembre.