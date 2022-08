Mia Goth bella...da morire nella nuova scena in anteprima di Pearl, il prequel di X

Dopo averla rivista nel primo trailer ufficiale di Pearl, in questi minuti la squilibrata maniaca omicida interpretata da Mia Goth è protagonista di una nuova clip in anteprima estratta dall'attesissimo nuovo film di Ti West, prequel dell horror X.

Nel filmato promozionale, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, la giovane Pearl esegue un ballo che ricorda in gran parte una scena di X, quella in cui l'assassina si lascia andare ad una danza liquida e rilassante (quasi come in Joker di Todd Phillips) dopo aver sgozzato uno dei protagonisti del primo capitolo della saga. Pearl, lo ricordiamo, sarà un prequel incentrato sull'anziana assassina al centro di X, e vedrà Mia Goth riprenderà i panni del personaggio titolare: nel primo episodio, la star di Suspiria di Luca Guadagnino e High Life di Claire Denis aveva recitato nel doppio ruolo di Maxine, la giovane pornostar protagonista della storia, e di Pearl, che ha interpretato dietro numerosi strati di trucco prostetico.

Pearl fungerà da prequel di X, con i due film che sono stati girati back to back dal regista Ti West: la saga prossimamente si arricchirà con un terzo capitolo, del quale però al momento non si conosce il titolo. L'autore ha spiegato che, con X ambientato negli anni '70 e incentrato sul modo in cui il cinema d'autore influenza le persone e Pearl che avrà luogo negli anni '50 e sarà dedicato alla passione del pubblico per la Hollywood Classica, il terzo capitolo della saga si sposterà agli anni '80 e sarà in qualche modo connesso all'esplosione del videonoleggio (che già veniva citato in X come un fenomeno culturale da sfruttare).

Pearl sarà presentato in questi giorni a Venezia ed uscirà negli Stati Uniti il 16 settembre, a sei mesi di distanza dall'uscita di X, che in Italia invece è arrivato il 14 luglio. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.