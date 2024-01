Mia Goth e A24 denunciate: la star ha dato un calcio in testa ad una comparsa di MaXXXine?

Le riprese di MaXXXine sono terminate da tempo, ma al posto della pubblicazione di foto ufficiali o trailer promozionali dobbiamo tornare a parlare dell'attesissimo nuovo film di Ty West per via di una denuncia ai danni della protagonista Mia Goth.

La star, moglie di Shia LaBeouf e da qualche anno diventata la nuova regina dell'horror indipendente hollywoodiano, è stata infatti denunciata da una comparsa del nuovo film MaXXXine, secondo la quale durante le riprese sarebbe stata colpita da diversi calci in testa non accidentali: la comparsa in questione, tale James Hunter, afferma nei documenti depositati in tribunale di aver subito una commozione cerebrale dopo che Mia Goth gli ha dato una serie di calci in testa nel corso della lavorazione di una scena del sequel di A24.

Nella causa, Hunter afferma di essere stato assunto per tre giorni per interpretare il ruolo del "Parrocchiano morto", una parte che richiedeva di venire ricoperto di sangue finto e giacere a terra morto, senza alcuna battuta, con il personaggio di Mia Goth che avrebbe dovuto scavalcarlo e poi scappare. La causa però. afferma che Mia Goth lo ha calpestato in una ripresa, cosa ha portato Hunter a lamentarsi con il secondo assistente alla regia, mentre nella ripresa successiva - afferma Hunter - l'attrice lo avrebbe deliberatamente preso a calci in testa con il suo stivale. Dopo la scena, Hunter sostiene anche che l'attrice lo avrebbe raggiunto in bagno per "schernirlo, deriderlo e sminuirlo". Inoltre la vittima sostiene che togliersi la veste, incrostata di sangue finto, gli avrebbe causato molto dolore, e che durante il viaggio verso casa ha dovuto accostare due volte a causa della stordimento.

Il giorno successivo, l'agenzia di casting lo ha informato tramite telefono ed e-mail che non sarebbe dovuto tornare per il resto del programma di riprese. La causa ora accusa Mia Goth di percosse e include anche una richiesta di risoluzione contro A24, Goth e il regista Ty West.

In attesa di novità, guardate la prima foto di MaXXXine.