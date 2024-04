Mia Goth, 5 film da recuperare con la regina dell'horror prima di MaXXXine

La sua presenza magnetica ha saputo consegnare a Mia Goth, in pochi anni, la corona di regina dell'horror. Grazie alla capacità di immergersi in ruoli complessi, la protagonista della trilogia di Ti West è tra le interpreti femminili più richieste ma per comprendere al meglio le mille sfaccettature di Mia Goth ecco una top 5 di film da guardare.

Il debutto di Mia Goth avviene niente di meno che con controverso Nymphomaniac di Lars von Trier dove l'attrice, nel ruolo della 15enne P. inesperta e molto insicura, che si approccia per la prima volta a un mondo folle e senza tabù. Nymphomaniac non ha bisogno di troppe presentazioni e l'essenza del film basta per comprendere come Goth abbia trovato il suo genere proprio grazie al suo primo ruolo cinematografico.

L'ambiente sinistro e isolato di una clinica tra le Alpi Svizzere è perfetto per l'attrice che regala una performance intensa in La cura dal benessere di Gore Verbinski. Mia Goth è Hannah, una giovane paziente rinchiusa in una clinica miracolosa che promette a tutti i suoi paziente di ritrovare la salute. Non anticipa come e la cura potrebbe essere decisamente poco convenzionale.

Le atmosfere dark e seducenti di Suspiria, remake di Luca Guadagnino del cult di Dario Argento, vedono Mia Goth nei panni di Sara una delle ballerine di un'oscura accademia di danza in Germania. Una colonna sonora martellante e un'atmosfera surreale seguono Dakota Johnson nei panni di Susie Bannion, ballerina che scoprirà a sue spese l'oscuro segreto dell'accademia.

Emma di Autumn de Wilde, adattamento cinematografico omonimo romanzo di Jane Austen, spinge l'attrice ad allontanarsi dai suoi personaggi precedenti per interpretare Harriet Smith nell'Inghilterra dell'epoca georgiana. Mia Goth interpreta l' amica di Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy), una giovane donna ricca e indipendente che si occupa di combinare matrimoni.

Mia Goth e l'horror possono andare molto lontano: l'attrice ha spesso lamentato che il genere horror è molto sottovalutato e poco considerato. Eppure proprio Goth ci ha regalato una delle sue performance più forti in Pearl: qui la star di X interpreta proprio il villain del primo film della trilogia di Ti West. L'attrice indossa i panni di Pearl, una donna che ha vissuto per molto tempo isolata in una fattoria nell'attesa del ritorno del marito. Parecchie reference al Mago di Oz ma in chiave decisamente più horror che scatta quando i sogni di successo di Pearl si infrangono e scopre come l'omicidio sia una delle sue abilità nascoste.

Mia Goth è pronta a tornare nei panni di Maxine in MaXXXine nell'ultimo capitolo della saga horror: non perdetevi il trailer di MaXXXine!

