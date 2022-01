Ghost Rider vola in trend sui social: i fan sperano ancora in un reboot

Da tempo ormai si susseguono voci in merito ad un possibile reboot di Ghost Rider e visto che nelle ultime settimane queste sembrano essere sempre più insistenti, i fan si sono riversati sui social per reclamare a gran voce questa nuova versione cinematografica di Johnny Blaze.

Norman Reedus come Ghost Rider stuzzica e non poco il popolo del web ma, qualcuno sembra addirittura volere una versione femminile del personaggio e Stephanie Beatriz potrebbe essere l'attrice giusta per questo ruolo. Altri invece, immaginano Gabriel Luna per il ruolo di Johnny Blaze e l'attore sembrerebbe più che felice di entrare a far parte a pieno titolo del Marvel Cinematic Universe dopo la parentesi in Agents Of SHIELD.

Qualcuno addirittura, facendosi prendere forse un po' troppo dalla fantasia, immagina che il Ghost Rider di Nicholas Cage possa apparire in Doctor Strange in The Multiverse of Madness permettendo così ufficialmente il rilancio di questo personaggio tanto bistrattato negli anni. Naturalmente, sembra alquanto improbabile ma, dopo quanto accaduto con Spider-Man: No Way Home mai dire mai!

Staremo a vedere come andranno a finire le cose, per il momento manca ancora l'annuncio ufficiale della Marvel per questo reboot. Voi cosa sperate che accada? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.