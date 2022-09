Gore Verbinski scaricato da Netflix: non produrrà più il suo film d'animazione

È passato più di un decennio da quando il regista di Pirati dei Caraibi e The Ring Gore Gore Verbinski ha realizzato Rango, il suo film d'animazione premiato con l'Oscar e interpretato da Johnny Depp. Ora sta cercando un nuovo studio per Cattywumpus, prossimo film d'animazione, dopo che è stato scaricato da Netflix, dove era in fase di sviluppo.

Il cambiamento arriva mentre l'industria dell'animazione statunitense è in crisi per i licenziamenti e le cancellazioni operate da Netflix e HBO Max. Data la natura lunga e spesso costosa dello sviluppo dell'animazione, non è raro questi tipi di film, mentre sono già in fase di produzione, vengano cancellati o venduti al miglior offerente.

Probabilmente perché vuole rimanere in buoni rapporti con un regista i cui film hanno incassato quasi 4 miliardi di dollari nel corso degli anni, Netflix ha dato al team creativo il via libera per la distribuzione di Cattywumpus attraverso la vendita a un altro studio concorrente. A questo punto, però, non è ancora chiaro se il progetto verrà realizzato.

Dal momento che Cattywumpus è un'idea originale e non un adattamento, si sa ben poco del progetto. Si dice che sia ambientato nello spazio e che abbia come protagonisti dei gatti, presumibilmente sulla falsariga della lucertola umanoide parlante di Rango. Alla fotografia di Cattywumpus ci sarebbe stato Roger Deakins.

Deadline, che per primo ha riportato la notizia su Cattywumpus, riferisce che Netflix ha tagliato più di 50 animatori a maggio, nell'ambito di circa 150 licenziamenti totali, a seguito di una crescita lenta che ha portato a un forte calo del prezzo delle azioni della società. Oltre ai licenziamenti e alle cancellazioni, Netflix ha dato una scossa alla gestione del suo team di animazione. Il vicepresidente delle operazioni di produzione di animazione Bruce Daitch ha lasciato l'azienda, mentre i vicepresidenti Melissa Cobb e Gregg Taylor hanno cambiato il loro ruolo in Netflix diventando produttori. Karen Toliver, un'altra ex vicepresidente, è stata promossa a capo del team di animazione cinematografica.