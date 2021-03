Gore Verbinski e Roger Deakins ancora insieme: dopo Rango, due nuovi film d'animati

Gore Verbinski e il leggendario direttore della fotografia Roger Deakins, già collaboratori per il film d'animazione Rango, sono pronti per tornare di nuovo a lavorare insieme. Il regista di Pirati dei Caraibi è lontano dal grande schermo dal 2016. Si tratta di due film d'animazione ma nessuno dei due è un western come Rango.

L'altro giorno si è sparsa la voce che Verbinski sta dirigendo un adattamento cinematografico di Sandkings, racconto di George R.R. Martin.

Oggi Collider ha scritto che Verbinski sta lavorando a due nuovi film animati.



"Sto lavorando a due film d'animazione di cui non posso parlare. Sto lavorando a due sceneggiature... sono entrambi film d'animazione. Non sono western. Uno è un musical... Sono passati così tanti anni. Ci mettono così tanto tempo che io... voglio dire, è troppo presto per parlarne" ha dichiarato il regista.

Gore Verbinski ha già lavorato nell'animazione, girando nel 2011 Rango, film nel quale ha lavorato con Roger Deakins, con il quale collaborerà anche in questi due nuovi progetti.

"Tornerà e ci aiuterà... proprio nella lavorazione delle riprese, è impegnato. Molto impegnato" ha dichiarato Verbinski su Deakins.

Direttore della fotografia tra i più stimati di Hollywood, Roger Deakins in passato ha lavorato in diversi progetti d'animazione molto fortunati, tra cui Wall-E, Dragon Trainer e proprio Rango.





