Gore Verbinski: il regista di Rango dirigerà un nuovo film animato per Netflix

È Discussing Film a rivelare che Gore Verbinski, regista noto sopratutto per aver diretto i primi tre capitoli di Pirati dei Caraibi e Rango, è stato ingaggiato da Netflix per dirigere e produrre un nuovo film animato in computer grafica pronto a rimpolpare il catalogo del servizio streaming.

Il progetto nasce da un'idea dello stesso Verbinski, che tornerà nel mondo dell'animazione dopo il premio Oscar ottenuto proprio grazie a Rango, ma al momento non è staro rivelato alcun dettaglio relativo alla trama o alle atmosfere che possiamo aspettarci dal titolo.

Durante la sua carriera, Verbinski ha diretto diversi altri titoli di successo tra cui il divertente Un topolino sotto sfratto, il remake americano di The Ring e più di recente La cura del benessere, horror di grande atmosfera che vede come protagonista Dane DeHaan.

"La sfida maggiore è smettere di pensare al film come ad una serie di inquadrature e lavorare davvero con gli animatori, trattarli come attori, e provare a tirar fuori loro una performance" aveva spiegato il regista sulle differenze tra le riprese di un film live-action e la lavorazione di un progetto animato. "C'è molto appetito perché sono davvero talentuosi, eppure devono passare molto tempo a progettare l'esplosione di un bus. Devi gestire tutto manualmente. In un live-action accadono molte cose inaspettate. Nell'animazione devi creare delle sensazioni."

A proposito della piattaforma streaming, vi ricordiamo che il 22 aprile debutterà su Netflix La famiglia Willoughby, nuovo film animato che include nel cast vocale Alessia Cara, Will Forte e Maya Rudolph.