Goop di Gwyneth Paltrow firma un accordo con Amazon: via libera a quattro audiolibri!

Gwyneth Palthrow e la sua Goop hanno ufficialmente siglato un accordo con Amazon Audible. Quattro nuovi audiolibri hanno ricevuto il via libera sotto il nuovo banner The Goop Pursuit e si uniranno tutti a una serie di Audible Originals.

Come riportato in una nota ufficiale: "Goop Pursuit esplorerà alcuni dei pilastri più significativi della vita: piacere, guarigione, bellezza e cambiamento". I titoli verranno lanciati il ​​12 gennaio 2023 e includeranno una presentazione dell'attrice. Tra i titoli ci sarà anche "Leaning Into Pleasure", raccontato da Penda N'diaye, un audiolibro che presenta discussioni multigenerazionali sul tema del piacere. Inoltre, Paltrow parlerà anche delle sue esperienze e dei tabù della società.

“Mi è piaciuto parlare e, ancora di più, ascoltare Penda N'diaye: è così forte e premurosa. Allo stesso modo, anche gli altri tre ospiti di questa raccolta hanno un modo incredibilmente sfumato e invitante di affrontare le domande grandi e piccole che danno forma alle nostre vite e alle nostre comunità. Siamo entusiasti di poter condividere le loro storie, voci e prospettive", ha dichiarato Paltrow, che ha compiuto da poco 50 anni.

Gli altri titoli saranno "Healing in A Sick Society", dello psichiatra Will Siu; "Finding Beauty", presentato dall'autrice e attivista LGBTQAI Jodie Patterson; e "Coming Home to Yourself", della dottoressa Thema S. Bryant.