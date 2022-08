I Goonies vogliono un sequel come Top Gun: 'I remake rovinano tutto, vedi Ghostbusters'

Fate che sia un sequel, evitate di fare remake! Fate che sia Top Gun: Maverick e non Ghostbusters. Corey Feldman, storica star de I Goonies ha le idee molto chiare su cosa serva - e cosa invece si debba evitare - per riportare su schermo i grandi cult, senza rovinarli. Ora parla dell'approccio che i suo sequel dovrebbe avere.

È stato tale il clamore per l’ultimo film con Tom Cruise, che Top Gun Maverick è ancora Top 5 al botteghino, facendo seria concorrenza a ultime uscite milionarie Bullet Train persino al suo dodicesimo weekend di box office, puntando ora alla Top 10 più grandi incassi nella storia. È stato tale il successo, che i due nuovi, folli progetti annunciati per Tom Cruise con il regista di Mission: Impossible sono passati inspiegabilmente in secondo piano, considerata la particolarità: un musical con Tom Cruise di Christopher McQuarrie e uno spinoff su Les Grossman di Tropic Thunder, forse una delle interpretazioni più pazze di Cruise.

Ma è tale, infine, il successo, da creare quasi un manuale su come si debba realizzare un sequel senza rischiare di rovinare il materiale originale. Su Maverick c’erano grosse preoccupazioni, soprattutto perché sembrava tirato fuori dal cappello senza apparenti ragioni, distanziato più di 35 anni da un primo film che non preludeva affatto a una saga. Eppure, il risultato l’abbiamo visto tutti. E l’ha visto persino Corey Feldman, star indimenticabile de I Goonies di Richard Donner del 1985. Nonostante la star avesse negato solo l’anno scorso la possibilità di un sequel, ora è tornato a parlare della questione, lanciando quantomeno delle proposte sugli obiettivi che dovrebbe perseguire.

Queste le sue parole alla convention Fanboy Knoxville in Tennessee, quando gli è stato chiesto se si fosse pensato a un remake per il film: “Speriamo di no. Quei remake rovinano tutto. Intendi un sequel forse? Fidatevi, non volete un remake, perché è quello che hanno fatto con Ghostbusters in versione femminile. No, no, no. Volete un sequel come Top Gun, ve lo dico io. Hanno fatto qualcosa di incredibile con Top Gun!". Come dargli torto. Nel frattempo, sapevate che Lewis Hamilton doveva essere in Top Gun Maverick? Il pilota di Formula 1 aveva chiesto e ottenuto un ruolo come... pilota di jet!