I Goonies, venduta per una cifra incredibile la casa del film cult anni '80!

Mentre il mondo intero spera ancora nel possibile sequel de I Goonies, un ricco imprenditore ha acquistato per una cifra a dir poco eccezionale, l'abitazione vista nel film cult degli anni '80 che faceva da sfondo alla celebre caccia al tesoro di un gruppo di ragazzini sfigati.

Situata ad Astoria nell'Oregon, l'abitazione è stata venduta per 1 milione e 650.000 dollari ad un grandissimo fan della pellicola che ha già le idee piuttosto chiare per la prossima destinazione d'uso di questo immobile.

Il suo obiettivo è infatti quello di preservare l'eredità del film e intervistato dal Washington Post, Behman Zakeri ha detto: "Doveva andare ad un vero Goonie per essere sicuri che non andasse perduta. Se la persona sbagliata avesse comprato la casa dei Goonies che sarebbe successo se avessero fatto quello che il padre di Troy voleva fare nel film, cioè raderla al suolo e trasformarla in un campo da golf o altro? Questo avrebbe spezzato il cuore a troppe persone".

L'annuncio di vendita della casa dei Goonies era stato accolto con grande entusiasmo dai fan della pellicola, che speravano rivedere l'abitazione al suo antico splendore. Fortunatamente le cose sono andate nel verso giusto e questo simbolo del cinema anni '80 non andrà perduto.