I Goonies torna al cinema in 4K: la magia del cult di Richard Donner nel trailer italiano

I Goonies, l'amatissimo cult diretto da Richard Donner nel 1985, sta per tornare nelle sale italiane con un'inedita versione rimasterizzata in 4K, e per ricordarcelo Warner Bros. Italia ha diffuso in rete un trailer ufficiale del film.

Insieme al filmato, che potete visionare comodamente nel player in alto, è presente una sinossi che recita: "Frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg, I GOONIES racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I GOONIES sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali."

A differenza dei due giorni di programmazione indicati inizialmente, il film rimarrà nelle sale per ben un giorno in più: sarà disponibile il 9, 10 e 11 dicembre. Nel cast film, lo ricordiamo, sono apparsi da giovanissimi Josh Brolin e Sean Astin, e insieme a loro anche Joe Pantoliano e Anne Ramsey.

Nonostante lo stesso Donner in passato abbia scartato diverse idee per un seguito della storia, nei mesi scorsi si è tornato a parlare di un sequel de I Goonies con i membri del cast originale che hanno aperto ad un loro possibile ritorno.