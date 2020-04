I Goonies, Steven Spielberg rivela: 'Ecco perché non abbiamo fatto il sequel'

I Goonies è tra i pochi film cult degli anni '80 a non aver ricevuto sequel, prequel, reboot o che altro, nonostante i fan ne chiedano notizie a intervalli di tempo regolari: dietro la decisione di non far partire una produzione di questo tipo, però, c'è una motivazione ben precisa.

A spiegarlo è stato Steven Spielberg, che de I Goonies era produttore esecutivo e autore: secondo il regista di Jurassic Park il discorso è semplicemente che qualunque idea sia venuta fuori nel corso degli anni sembrava non funzionare in alcun modo.

"Chris, Dick, io e Lauren ne abbiamo parlato un sacco, ogni paio d'anni veniva fuori un'idea, ma ogni volta alla fine la cosa sembrava non stare in piedi. Il problema è che hai fissato uno standard piuttosto alto per questo genere. Non riesci a credere di poter trovare un'idea che sia davvero migliore del film che abbiamo fatto negli anni '80. Finché non ci riusciremo la gente dovrà riguardare quello qualche altro milione di volte" ha spiegato Spielberg durante la reunion con il cast de I Goonies.

Cosa ne pensate? Credete che I Goonies debba avere un seguito o tutto sommato preferite che le cose vadano così? Nel frattempo, godetevi il provino di Sean Astin per I Goonies!