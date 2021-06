I Goonies, il sequel non si farà: la conferma di Corey Feldman

Ormai da diversi anni si vocifera della realizzazione di un sequel de I Goonies, cult diretto da Richard Donner. Lo sceneggiatore del film, Chris Columbus, aveva parlato di una fase di lavorazione legata al sequel e per diverso tempo si vociferava che lo stesso Richard Donner fosse interessato al progetto, così come il cast originale.

Ora pare che tutto si sia definitivamente arenato. Chiacchierando con Dread Central, Corey Feldman ha dichiarato di ritenere il progetto ormai naufragato. E forse per colpa di un'altra saga cult, perché Richard Donner tornerà alla regia con Arma Letale 5.



"Tutto quello che so è che quando ho scoperto che il mio caro amico Richard Donner aveva firmato per fare Arma Letale 5 come suo 'canto del cigno', beh, ho messo fine ad ogni speculazione. Non possiamo fare I Goonies 2 senza Donner. E Donner è andato a sparare con la cricca di Arma Letale" ha dichiarato la star.

Richard Donner ha 91 anni e Arma Letale 5 potrebbe davvero essere il suo ultimo film prima di chiudere la carriera. Nel corso dell'intervisa Feldman ha proseguito il discorso, senza mascherare la propria delusione:"Un vero peccato, perché quando ci siamo ritrovati su Zoom lo scorso anno, l'amore per il film era rimasto intatto, a prescindere da quanti capelli bianchi avessimo. Ci sentiamo ancora una famiglia. E so che segretamente ognuno di noi di notte piange fantasticando di trovare davanti alla propria porta l'indomani una sceneggiatura de I Goonies 2. Ma sfortunatamente, e tristemente, ciò non è ancora successo".



Qualche mese fa James Gunn ha confessato di non aver mai visto I Goonies, stupendo anche i suoi stessi fan.