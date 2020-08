I Goonies, che fine hanno fatto i protagonisti del cult di Richard Donner?

Questa sera torna nelle tv italiane I Goonies, intramontabile cult anni '80 firmato da Richard Donner su soggetto di Steven Spielberg che deve parte del suo successo ai suoi indimenticabili personaggi. Ma cosa fanno oggi i protagonisti di Goonies?

Dopo aver debuttato sul grande schermo proprio grazie alla pellicola di Donner, l'interprete di Mikey Sean Astin ha proseguito la sua carriera cinematografica in diversi film prima di ottenere l'altro ruolo per cui passerà alla storia, ovvero quello di Samvise Gamgee nella trilogia del Signore degli Anelli. Più di recente, l'attore ha interpretato Bob Newby nella stagione 2 di Stranger Things.

Famoso anche per aver recitato nei panni di Short Round in Indiana Jones e il Regno Maledetto, Jonathan Ke Quan (Data) ha firmato con I Goonies il suo secondo e ultimo grande ruolo al cinema. Grazie alle sue abilità nel combattimento, in particolare nel taekwondo, anni più tardi Quan ha lavorato come coreografo in film quali X-Men e The One.

Corey Feldman, il volto di Clark "Mouth" Deveraux, prima di Goonies aveva già partecipato a due capitoli di Venerdì 13 e ad un altro indimenticabile cult degli anni '80, I Gremlins, e un anno dopo è apparso anche in Stand By Me - Ricordo di un'estate. Attualmente, l'attore sta cercando dei finanziamenti per realizzare un documentario sulla pedofilia ad Hollywood.

Chi ha deciso di interrompere la sua carriera cinematografica subito dopo I Goonies è invece Jeff Cohen, l'interprete di Chunk. Cohen ha infatti smesso definitivamente con la recitazione nel 1991, diventando un avvocato specializzato in diritti nel mondo dello spettacolo grazie alla sua laurea in legge alla UCLA.

I Goonies ha visto anche l'esordio al cinema di Josh Brolin (Brand), attore che non ha certo bisogno di presentazioni. Celebre per la sua partecipazione a film quali Non è un paese per vecchi dei Fratelli Coen, Milk di Gus Van Sant e Sicario di Denis Villeneuve, Brolin di recente ha vestito i panni del villain Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Adam Goldberg ha preparato la sceneggiatura per un sequel de I Goonies che avrebbe dovuto presentare a Donner nei mesi di lockdown.