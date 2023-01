I Goonies, Jonathan Ke Quan vorrebbe il sequel:'Ci abbiamo provato negli ultimi 30 anni'

Jonathan Ke Quan è stato uno dei grandi protagonisti della notte dei Golden Globe 2023, con la vittoria quale miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once, e tra le varie interviste non è manca una prevedibile domanda su I Goonies, il film che gli regalò popolarità ancora bambino, e un possibile sequel.

"Negli ultimi 30 anni abbiamo provato a fare I Goonies 2. Avrei voluto fosse successo quando ero giovane, pensavo che ne avrei avuto bisogno per svoltare la carriera. Avevamo numerose sceneggiature ma nessuna che potesse essere all'altezza del film originale" ha confessato l'attore.



Jonathan Ke Quan ha interpretato Data, nel cult del 1985 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Anche la morte di Richard Donner ha contribuito a rallentare i propositi di un sequel:"Purtroppo abbiamo perso Rick Donner, il capitano della nostra nave. Non so se ci sarà un I Goonies 2 ma sono aperto all'idea di riprendere il personaggio".



I Goonies incassò oltre 63 milioni di dollari nell'estate del 1985, trasformandosi in un vero e proprio cult negli anni successivi.

La trama racconta le vicende di un gruppo di ragazzini pre-adolescenti che trovano una mappa del tesoro nella loro cittadina sul mare e intraprendono una spassosa avventura mentre vengono inseguiti da un gruppo di criminali. Nel cast anche Sean Astin e Josh Brolin.



Sul nostro sito trovate la recensione di Everything Everwhere All at Once, l'ultimo film di Jonathan Ke Quan, che gli ha permesso di vincere il Golden Globe.