I Goonies, James Gunn confessa di non aver mai visto il film di Richard Donner!

Ci sono film che sono talmente radicati nella cultura popolare che difficilmente si riesce a trovare qualcuno che non li abbia visti. Uno di questi titoli è certamente I Goonies, cult degli anni '80 diretto da Richard Donner. Eppure c'è chi ha ammesso di non aver mai visto il film. Di chi si tratta? Di un nome illustre come il regista James Gunn.

I Goonies racconta la storia di un gruppo di ragazzini che inizia una selvaggia caccia al tesoro per cercare di salvare le loro case dalla costruzione di un campo da golf che sembra ormai inevitabile.

Un film ritornato di recente anche al cinema in occasione del suo anniversario dall'uscita, in una versione in 4K.



Nel corso di una conversazione su Twitter, James Gunn ha risposto alla domanda di Mike Birbiglia, che ha chiesto al regista di Guardiani della Galassia quale sia il film al quale annuisce costantemente quando gli chiedono se l'ha visto durante una conversazione ma che in realtà non sa di cosa si tratti.

"La gente sembra scioccata. La mia risposta è I Goonies" ha ammesso Gunn.

Il regista ha proseguito elencando le risposte più comuni che ha sentito a questa domanda, ovvero Die Hard, Lo squalo, Matrix, Il mago di Oz e persino Pulp Fiction.

James Gunn sta scrivendo e dirigendo Guardiani della Galassia Speciale Vacanze, che debutterà su Disney+ nel 2022.



