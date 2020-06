I Goonies compie 35 anni, auguri all'indimenticabile cult per ragazzi

Poco tempo fa lo sceneggiatore Adam F. Golberg ha annunciato la stesura dello script per un ipotetico sequel de I Goonies. Che si possa concretizzare o meno quest'ipotesi, il film di Richard Donner del 1985 rimane uno dei titoli che hanno caratterizzato il cinema degli '80 e tutt'oggi è considerato un cult, a 35 anni dalla sua uscita nelle sale.

L'influenza di opere come I Goonies è tangibile anche oggi, con show tv come Stranger Things che attingono a piene mani all'eredità del film ideato da Steven Spielberg, che ne scrisse il soggetto e poi produsse il film, e sceneggiato da Chris Columbus.

Grazie ad un'idea molto semplice, I Goonies ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori di diverse generazioni; un gruppo di ragazzini del quartiere di Goon Docks è preoccupato dall'avvento di spietati squali dell'imprenditoria che vorrebbero costruire in quel luogo un gigantesco campo da golf al posto delle loro case. L'unica soluzione sembra essere il tesoro di Willy l'Orbo e il gruppo di amici partirà alla ricerca di tale ricchezza, pur dovendosi fronteggiare con i criminali Fratelli.



Un cast di giovani star completa l'opera, con Sean Astin nei panni del leader Mikey Walsh, affiancato da Corey Feldman nel ruolo di Mouth e un giovane Josh Brolin nelle vesti del fratello maggiore di Mikey, Brandon.

Una colonna sonora che sprigiona anni '80 da tutti i pori, da Cindy Lauper e The Bangles, contribuisce a formare un film che non smette mai di far sognare sia il pubblico più giovane sia quello adulto.

Steven Spielberg ha spiegato perchè non è stato fatto I Goonies 2 ma ricordiamo che qualche settimana fa Adam F. Golberg ha confermato di avere pronta la sceneggiatura per il seguito de I Goonies.