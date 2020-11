I Goonies, il cast si riunisce per un evento di beneficenza: tutti i dettagli!

Dopo l'acclamata reunion organizzata da Josh Gad il cast de I Goonies sta per tornare per una videochiamata di gruppo online in occasione di un evento di raccolta fondi per beneficenza. Vari membri del cast, tra cui Josh Brolin, Sean Astin e Joe Pantoliano si riuniranno per condurre la raccolta fondi per No Kid Hungry, prevista a dicembre.

L'evento streaming sarà gratuito e verrà strutturato per fornire contributo all'iniziativa anche grazie alla semplice partecipazione. La data prevista è il 5 dicembre e ben presto verranno resi noti ulteriori dettagli sulla pagina di No Kid Hungry.



Nonostante la precedente reunion sia piuttosto recente è molto probabile che rivedere a distanza di pochi mesi alcune delle star de I Goonies tutti insieme sia una tentazione troppo forte per milioni di fan in tutto il mondo.

Inoltre tempo fa Sean Astin aveva parlato dei programmi per i sequel poi abbandonati, incentrati su Willy l'Orbo. Nel frattempo il regista del film, Richard Donner, ha dichiarato quanto I Goonies fossero rilevanti nella situazione attuale del mondo.

"Lo stesso spirito di coraggio, sacrificio e cameratismo che i Goonies hanno mostrato nel nostro film è quello che le famiglie di tutto il mondo stanno vivendo mentre affrontiamo questa pandemia. Siamo onorati di avere l'opportunità di aiutare No Kid Hungry e speriamo di portare un po' di luce e amore nelle case di tutto il mondo".

L'elenco completo degli ospiti annunciati sinora comprende Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton, Corey Feldman, Kerri Green, Jonathan Ke Quan, Jeff Cohen, Joe Pantoliano e Robert Davi.

L'evento è organizzato da Share Our Strength, organizzazione no-profit che lavora con No Kid Hungry per aiutare a combattere l'impatto della pandemia sulla fame infantile negli Stati Uniti.



Scoprite che fine hanno fatto i protagonisti de I Goonies, cult anni '80 di Richard Donner. A giugno I Goonies hanno compiuto 35 anni dall'uscita nelle sale.