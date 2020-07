I Goonies, BossLogic firma una clamorosa locandina ufficiale per la versione 4K

Warner Brothers Home Media ha ingaggiato BossLogic per realizzare la locandina per l'uscita de I Goonies nella versione in 4K Ultra HD. L'immagine che potete vedere direttamente dall'account Instagram di BossLogic in calce alla news mostra principalmente il teschio di Willy l'Orbo, un'immagine iconica per i fan del film di Richard Donner.

Nel corso dello speciale dedicato al 35° anniversario dall'uscita nelle sale del film, Steven Spielberg ha spiegato i motivi per i quali non è riuscito a portare sul grande schermo un sequel nel corso degli ultimi tre decenni.

"Abbiamo avuto diverse conversazioni al riguardo, e ogni due anni ci viene un'idea ma poi non regge. Il problema è il livello che tutti voi avete alzato su questo genere. Non credo davvero che siamo in qualche modo riusciti a trovare un'idea che possa essere migliore di I Goonies che abbiamo realizzato negli anni '80".



"Fino a quando non lo facciamo la gente dovrà guardarlo altre cento volte" ha concluso Spielberg. Sulla stessa lunghezza d'onda Richard Donner:"Come troveremmo di nuovo sette tristi bambini come questi, tutti nuovi e sfacciati?".

Corey Feldman e Sean Astin avevano presentato un'idea ma che in seguito si sarebbe rivelata troppo costosa.

Su Everyeye trovate la recensione de I Goonies e il video provino di Sean Astin per la parte di Mikey Walsh nel film, scritto da Chris Columbus e prodotto da Steven Spielberg.