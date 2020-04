I Goonies annunciano la reunion sul canale YouTube di Josh Gad

I Goonies stanno per tornare. No, non si tratta di un sequel del cult anni '80 ma di una reunion che coinvolgerà i membri del cast. Le star del film di Richard Donner si riuniranno sul canale YouTube Reunited Apart di Josh Gad e ricorderanno il periodo del film che ancora oggi è considerato uno dei titoli rappresentativi di un'intera generazione.

L'incontro virtuale ospitato da Josh Gad vedrà la presenza di Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy), e Josh Brolin (Brand), che saluteranno i fan sulla videochat della reunion che avverrà nella giornata di oggi sul canale dell'attore.

L'annuncio di questa reunion arriva a pochi giorni dal 35° anniversario del classico d'avventura scritto da Chris Columbus e ispirato da una storia di Steven Spielberg, con la regia affidata a Richard Donner.



Il cast si ritiene ancora oggi 'una grande famiglia' come ha dichiarato Corey Feldman durante un evento in Canada lo scorso settembre.

Feldman aveva spiegato che i membri principali del cast sono ancora molto uniti come ai tempi del film. Insieme a Sean Astin, Corey Feldman aveva respinto al mittente le insinuazioni circa un progetto concreto di un sequel del film che negli anni '80, insieme a titoli come Stand by Me, ha segnato l'infanzia di una generazione di spettatori che sono cresciuti con le avventure di un gruppo di amici alla ricerca di un misterioso tesoro.

Su Instagram è stato diffuso un provino di Sean Astin per I Goonies. L'attore ha consolidato la sua fama anche nella trilogia de Il signore degli anelli.

Sean Astin aprirebbe ad un sequel de I Goonies, nel caso si concretizzasse.