I Goonies 2 in arrivo? Adam Goldberg ha pronta la sceneggiatura per il sequel

Chi è cresciuto negli anni '80 può riassumere la sua infanzia in tre film: La Storia Infinita, E.T. e ovviamente i Goonies, tutti divenuti veri e propri cult del cinema. Per molto tempo i fan hanno chiesto un sequel del film e sembra che finalmente s'inizi ad intravvedere la meta, forse grazie allo sceneggiatore Adam F. Goldberg.

Conosciuto ai più per l'amata serie I Goldberg, ispirata alle vicende della sua famiglia tutta battibecchi, risate e tanto, tantissimo amore per gli anni '80, lo sceneggiatore non ha potuto trattenersi dallo scrivere una sceneggiatura per I Goonies 2, progetto su cui starebbe segretamente lavorando da anni.

Goldberg ha infatti rivelato che per ben 9 anni ha lavorato son costanza allo script intitolato The Goonies 2: Never Say Die per far si che adesso, nel caso in cui venga approvato, il sequel possa essere all'altezza del film originale.

Esatto, perché lo sceneggiatore aveva appuntamento proprio con Richard Donner, regista della pellicola del 1985, per presentargli il suo lavoro ed avere un parere sullo stesso. Purtroppo l'appuntamento è stato rimandato a causa del'emergenza sanitaria.

In calce troverete il post originale con cui Goldberg ha comunicato l'esistenza della sua sceneggiatura, di seguito tradotto:

"Sfido Josh Gad in qualità di fan numero uno de ‘I Goonies’.Negli ultimi nove anni ho segretamente scritto la seconda parte per divertimento. È il mio capolavoro. Avevo in programma anche un importante meeting con Richard Donner, poi cancellato a causa del lockdown! Il sequel si farà non appena tornerà tutto alla normalità! Ve lo prometto!"

Cosa ne pensate? Solo qualche giorno fa il produttore esecutivo Steven Spielberg aveva spiegato i motivi della mancata realizzazione de I Goonies 2, mentre anche un Ben Schwartz aveva rivelato di aver pronta una sceneggiatura de I Goonies 2: chi tra lui e Goldberg avrà la meglio?