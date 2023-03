Goodrich, Mila Kunis sarà la figlia di Michael Keaton nella nuova comedy

La star di Amici di letto e Il grande e potente Oz, Mila Kunis, è entrata ufficialmente nel cast della nuova commedia Goodrich, nella quale reciterà il ruolo della figlia del personaggio interpretato da Michael Keaton. Le riprese del film, in base a quanto riporta Deadline, inizieranno il mese prossimo a Los Angeles.

Michael Keaton ha ripreso il ruolo di Batman in occasione dell'imminente The Flash, con protagonista Ezra Miller nei panni di Barry Allen/Flash. In Goodrich, Keaton interpreterà il mercante d'arte Andy Goodrich, mentre Kunis sarà la figlia Grace. La trama del film si concentra sulla storia di Goodrich, un uomo la cui vita viene sconvolta quando la sua seconda moglie più giovane lo lascia ed entra in un rehab di 90 giorni minacciando anche il divorzio. La situazione complicata lo spingerà verso il mondo della paternità moderna, verso il quale risulta totalmente impreparato.



Nel frattempo la carriera finisce nel dimenticatoio e Andy cerca il supporto della figlia Grace, che è in attesa di un bambino. Nel corso del film Goodrich crescerà e diventerà il padre che la figlia non ha mai avuto.



Mentre la madre Nancy Meyers ha visto il suo nuovo film Paris Paramount cancellato da Netflix a causa del budget esorbitante, la figlia Hallie Meyers-Shyer sarà alla regia di Goodrich.

Non ci sono ulteriori informazioni sul cast di Goodrich ma nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sull'evoluzione del progetto.