Goodnight Mommy: trailer e data d'uscita per il remake Prime Video con Naomi Watts!

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Goodnight Mommy, atteso remake in lingua inglese dell horror austriaco uscito nel 2014, che sarà distribuito a settembre in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand.

Come nel film originale diretto da Veronika Franz e Severin Fiala, la storia del remake di Goodnight Mommy segue due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) che arrivano nella casa di campagna della madre (la nuova protagonista Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende, a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica.

I due giovani protagonisti però intuiscono immediatamente che qualcosa non va, dato che la donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che loro le hanno regalato, tutte cose che l’amorevole mamma che hanno sempre conosciuto non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un’idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e che dorme nella stanza accanto, in realtà non sia affatto la loro madre...

Il remake di Goodnight Mommy è diretto da Matt Sobel su una sceneggiatura scritta da Kyle Warren, e uscirà in esclusiva su Prime Video a partire dal prossimo 16 settembre. Conoscevate il film originale? Cosa vi aspettate da questo remake? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!