Goodnight Mommy, Naomi Watts protagonista del remake di Amazon

Il remake di Goodnight Mommy ha finalmente trovato la sua protagonista: si tratta dell'attrice due volte nominata all'Oscar Naomi Watts, che ritroveremo anche in qualità di produttrice della pellicola.

Si procede con lo sviluppo del remake del film austriaco Goodnight Mommy, l'horror psicologico in produzione agli Amazon Studios.

Scritta da Kyle Warren (Lethal Weapon, The Mysteries of Laura) e diretta da Matt Sobel (Take Me To The River, X to Y), la pellicola realizzata in collaborazione con Animal Kingdom e Playtime vedrà anche i registi del film originale Severin Fiala e Veronika Franz tra i suoi produttori.

"I miei film preferiti sono quelli che invitano il pubblico ad unirsi ai protagonisti durante il viaggio. Nel nostro remake di Goodnight Mommy, il timore di essere abbandonati e la terrificante realizzazione che coloro che ci sono più vicini potrebbero non essere quello che sembrano creano un incubo immersivo, con sensazioni viscerali in prima linea. Non vedo l'ora di creare questa storia mozzafiato con Amazon e l'incomparabile Naomi Watts" ha dichiarato Sobel.

La storia di Goodnight Mommy segue le vicende di "due gemelli che vengono mandati a vivere con la propria madre. Una volta arrivati a casa del genitore, rimangono sorpresi dal trovarla ricoperte di bende a seguito di una recente operazione chirurgica. Ma il comportamento della donna diventa sempre più strano e imprevedibile, e i ragazzi si convincono che deve trattarsi di un'impostora. I loro sospetti daranno vita a una serie di giochi mentali e fraintendimenti tra loro e la madre, che finiranno con il causare delle conseguenze strazianti e irreversibili".

Watts, che fino a poco tempo fa sembrava sarebbe stata impegnata a lungo con lo spin-off prequel di Game of Thrones successivamente cancellato, interpreterà la madre dei ragazzi.