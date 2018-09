Goodnight Mommy: arriva il remake in lingua inglese dell'horror psicologico

Goodnight Mommy, l'horror psicologico uscito nel 2014, scritto e diretto da Veronika Franz e Severin Fiala, otterrà un suo remake in lingua inglese, svela il sito Deadline.

L'autorevole Deadline ha confermato che il produttore David Kaplan (It Follows) ha ufficialmente ordinato lo sviluppo di un remake in lingua inglese di Goodnight Mommy, che produrrà attraverso la sua compagnia Animal Kingdom.

Le riprese del nuovo adattamento inizieranno a metà del 2019 per la regia di Matt Sobel, autore dell'acclamato dramma Take Me to the River presentato al Sundance nel 2015; la sceneggiatura del remake è stata affidata, invece, a Kyle Warren (Lethal Weapon).

Goodnight Mommy (titolo originale Ich seh, Ich seh) è un film tedesco del 2014 presentato 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ricevendo consensi dalla critica e, successivamente, dal pubblico. La storia ruota intorno a due gemelli, Elias e Lukas, che attendono a casa il ritorno della propria madre, che ha subito un'operazione chirurgica. Quando fa ritorno a casa, la madre è completamente avvolta da bende e niente sembra essere come prima. Mentre Elias sembra contento della nuova situazione, Lukas inizia a dubitare dell'identità della madre e a mettere pensieri in testa anche all'altro fratello.