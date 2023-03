A Good Person, Zach Braff su Florence Pugh: 'Ha una capacità fuori dal comune'

A 20 anni dall'esordio alla regia di Zach Braff, l'attore e regista ha riflettuto sulle similitudini tra Garden State e A Good Person, suo nuovo film in uscita. In particolare ha commentato quanto, secondo lui sia Natalie Portman che Florence Pugh hanno una particolarissima capacità.

Secondo Braff, infatti, le due attrici hanno l'incredibile capacità di entrare ed uscire dai personaggi senza rischiare di rimanere schiacciate dalla profondità e dalla pesantezza dei ruoli. In Garden State, la Portman veste i panni di Sam una bugiarda patologica mentre in A Good Person Florence Pugh interpreta Allison, una ragazza che, in un incidente d'auto perde sua sorella e suo cognato. "Florence ha solo un'abilità straordinaria, a differenza di chiunque altro - voglio dire, anche Natalie Portman aveva questo, devo dire - un'abilità folle di entrare in una scena d'azione ed essere presente" ha raccontato Braff.

Mentre recentemente Florence Pugh ha ammesso di essersi sentita sottopressione per A Good Person, Braff ci ha tenuto a raccontare quanto sia stato costruttivo per lui lavorare con un'attrice come la Pugh capace di sentire così tanto le difficoltà e i dolori del personaggio. "Alcuni attori ovviamente, come sappiamo, sono completamente opposti. Vogliono rimanere nella zona della scena tutto il giorno, e nessuno dei due è giusto o sbagliato. Ma direi solo che Florence ha un modo simile al saltare in uno stato ipnotico e riuscire ad andare in un posto così oscuro, profondo e autentico, e poi saltar fuori" ha concluso.

Per festeggiare al meglio l'uscita di A Good Person Florence Pugh ha condiviso un divertente messaggio di Zch Braff. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!