A Good Person, Zach Braff elogia Florence Pugh:'Attrice di livello superiore'

Tra pochi giorni negli USA sarà distribuito l'ultimo film diretto da Zach Braff, A Good Person, con protagonisti la candidata all'Oscar Florence Pugh e il premio Oscar Morgan Freeman. Recentemente la star di Scrubs ha sottolineato quanto Florence Pugh sia stata di grande ispirazione per la sua ultima fatica registica.

Intervistato da Entertainment Tonight, Zach Braff ha spiegato:"È un'attrice di livello superiore. Voglio dire, è semplicemente incredibile, e quello che stavo scrivendo sarebbe stato davvero impegnativo. Non era per i soliti attori, non avrei potuto scrivere la parte per me stesso. Volevo scrivere qualcosa per lei e avevo questa immagine nella mia mente di quella scena della tavola calda e ho pensato a Florence Pugh di fronte ad una leggenda di cui tutti parlano".



La leggenda in questione è Morgan Freeman, che Braff ha diretto anche nel suo film precedente da regista, Insospettabili sospetti, in cui recitano anche Michael Caine e Alan Arkin. Non perdetevi il trailer di A Good Person, l'ultimo film da regista di Zach Braff.

Il lungometraggio racconta la storia di Allison (Florence Pugh), una ragazza che dopo essere rimasta coinvolta in un incidente mortale instaura un bizzarro rapporto con l'aspirante suocero (Morgan Freeman). Nel cast del film anche Molly Shannon, Chinaza Uche, Celeste O'Connor e Zoe Lister-Jones.

Zach Braff e Florence Pugh hanno avuto una relazione tra il 2019 e il 2022. La coppia dovette affrontare le critiche causate dalla differenza d'età; al momento dell'inizio della storia Braff aveva 44 anni e Pugh 27 anni.