A Good Person, il nuovo trailer mostra Florence Pugh che si prende cura di sé

In un recente post su Twitter, il profilo ufficiale della piattaforma social Letterboxd ha pubblicato il nuovo trailer di A Good Person, il film drammatico diretto da Zach Braff che comprende attori del calibro di Florence Pugh e Morgan Freeman.

La breve clip, della durata poco superiore al minuto, mostra la protagonista Allison in un bagno scarsamente illuminato, intenta a guardare un tutorial su YouTube per imparare a tagliarsi i capelli. Attraverso poche, essenziali immagini, il trailer riesce a esprimere tutto il contrasto tra l'entusiasmo posticcio mostrato sullo schermo del cellulare e l'autentico stato d'animo della ragazza.

Riguardo le doti attoriali dell'attrice, così ha dichiarato Braff in un'intervista a Collider: "La performance di Florence Pugh nel film – anche se so di essere di parte – è la cosa più miracolosa che tu abbia mai visto. E non la sto sopravvalutando. Si tratta di un'opera drammatica, è lei la meno esperta nei confronti di Morgan Freeman. Non vedi Morgan in uno stato simile da moltissimi anni a questa parte". Da parte sua, Florence Pugh di A Good Person ha dichiarato di scegliere "soltanto ruoli molto intensi".

La storia parla di di Allison (interpretata da Pigh), rappresentante farmaceutica che è in procinto di sposarsi. Dopo una minima distrazione al cellulare mentre è alla guida, però, perde improvvisamente il controllo della propria auto, fino a uccidere sua cognata e il ragazzo. Cade in seguito in un grave episodio depressivo, per poi intraprendere un lungo e doloroso viaggio interiore.

Se non vedete l'ora di assistere alla nuova, sensazionale pellicola su un grande schermo cinematografico, però, rimarrete delusi: in Italia il film A Good Person sarà esclusiva Sky.