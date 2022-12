A Good Person, un primo look e un conto alla rovescia per il nuovissimo film di Zach Braff

Il pubblico si sta riprendendo ancora a fatica dall'ondata di gossip e rumor per Don't Worry Darling. Ma ora a distogliere l'attenzione da tutto ciò è un post di Florence Pugh che mostra il primo still del nuovo film di cui è protagonista: A Good Person, diretto da Zach Braff.

"Il nostro primo sguardo a 'A Good Person' diretto da @zachbraff ... santo cielo, non riesco neanche ad esprimere quanto io sia fiera ed eccitata per questo progetto"

Così scrive la Pugh su un suo post instagram, che mostra l'attrice di fronte ad una finestra come in cerca di qualcosa, con dei toni sul marrone e un maglione dai colori caldi.

L'attrice rivela successivamente che domani, 15 Dicembre 2022, verrà rilasciato il primo trailer per A Good Person. Finora infatti si era solamente a conoscenza del progetto, che vede Florence Pugh e Morgan Freeman lavorare insieme e della trama: Florence interpreta una donna distrutta dopo essere stata coinvolta in un incidente mortale. A riprendere in mano la sua vita sarà, anni dopo, proprio il nostro Morgan.

A conclusione del post, la Pugh scrive una sorta di monito: "DOMANI IL POST CON IL TRAILER, TENETE GLI OCCHI APERTI". Il messaggio è chiaro e la curiosità cresce alle stelle. Non resta che aspettare domani.

