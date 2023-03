A Good Person, Florence Pugh: 'Scelgo solo ruoli molto intensi'

La star del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh è la protagonista di A Good Person, nuovo film drammatico di questo 2023 che per chi non lo sapesse arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su Now, senza passare dalle sale cinematografiche.

Recentemente l'attrice ha parlato con Variety del suo ruolo, che le è stato offerto dal suo ex fidanzato e star di Scrubs Zach Braff, che ha scritto, diretto e prodotto la pellicola:

“Non è un segreto che scelgo sempre ruoli molto intensi. Questa non è la prima volta che mi riduco alle lacrime praticamente in ogni singola scena in cui recito. Adoro essere cruda. Adoro ricevere una sceneggiatura che mette alla prova me stessa e non ho mai scelto un ruolo a meno che non ne abbia avuto paura. E questo è di qualcuno che mi conosceva, che conosceva il mio potenziale e che voleva lavorare con me. Penso che sarebbe stato strano se avesse scritto una cosa di Nancy Meyers per farmi dire, 'Quindi... non piangerai in questo film".

A Good Person racconta la storia di Allison (Florence Pugh), una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un'improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.

La data di uscita del film non è stata ancora annunciata. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi invitiamo a recuperare il trailer di A Good Person.