A Good Person, Florence Pugh e Morgan Freeman nel nuovo trailer ufficiale!

Solamente nella giornata di ieri Florence Pugh aveva pubblicato un primo look ad A Good Person, nuovo film che la vede protagonista insieme a Morgan Freeman. Ora l'attrice ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale del film.

"A volte la speranza è situata nei luoghi più imprevedibili"

Questo il mantra di A Good Person, nuovo film di Zach Braff che vede come protagonisti Florence Pugh e Morgan Freeman.

Il trailer si apre su un modellino meravigliosamente dettagliato di quella che sembra essere una città: vengono mostrate macchine, contesti urbani e un treno. Subito dopo si scopre chi è l'artista che si cela dietro questo pezzo d'arte: Morgan Freeman (Daniel).

Subito dopo si susseguono immagini di quella che sembrava essere la vita perfetta per il personaggio interpretato da Florence, Allison, ed il suo fidanzato Nathan Adams. Momenti felici che vengono spazzati via da un incidente mortale, che non solo porta via la cognata (o quasi, dato che il matrimonio era alle porte) ma la debilita psicologicamente.

"Voglio indietro la mia vita, voglio indietro mia figlia" dice Daniel ad Allison, che ormai è costretta a prendere farmaci su farmaci, tanto da ammettere di aver bisogno di aiuto. E' quando i due si incontrano casualmente in un centro di recupero che inizia la magia: Daniel aiuterà Allison a riprendere in mano la sua vita nonostante il trauma.

Questo progetto getta una luce splendente sulla carriera di Florence Pugh, recentemente messa a dura prova dai continui gossip e rumor intorno a Don't Worry Darling.



