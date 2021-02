A Good Person, Florence Pugh e Morgan Freeman nel nuovo film di Zach Braff

È The Wrap a informarci che Florence Pugh (Piccole Donne, Black Widow) e Morgan Freenman (La Trilogia del Cavaliere Oscuro, Le ali della libertà) sono stati scelti come protagonisti principali di A Good Person, nuovo film originale scritto e diretto dall'apprezzato Zach Braff (Scrubs), già regista de La mia vita a Garden State e Wish I Was Here.

Il film vedrà la Pugh nei panni di una donna la cui vita va in mille pezzi dopo essere stata coinvolta in un incidente mortale. Anni dopo l'evento, stringe un'improbabile amicizia con il personaggio di Freeman, suo aspirante suocero che l'aiuterà a condurre una vita nuovamente degna di essere vissuta appieno.



A Good Person verrà presentato agli acquirenti internazionali al mercato del Festival del Cinema di Berlino. Ad occuparsi delle vendite internazionali c'è Rocket Science, mentre CAA Media Finance sta organizzando il finanziamento del progetto e detiene i diritti di distribuzione nazionale del film.



Per Freeman si tratta della seconda collaborazione con Braff dopo Insospettabili Sospetti del 2017, mentre per la Pugh è la prima con Braff, che nella vita di tutti i giorni è anche il fidanzato ormai da due anni, dal 2019.



Rivedremo presto la Pugh in Black Widow di Cate Shortland al fianco di Scarlett Johansson.