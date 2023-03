A Good Person, Florence Pugh condivide il divertente messaggio di Zach Braff!

Nel corso di un'ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Florence Pugh, protagonista del prossimo film da regista di Zach Braff, ha parlato del suo ex fidanzato e dei buoni rapporti mantenuti anche dopo la fine della loro relazione, condividendo anche un esilarante messaggio inviatole proprio da Braff.

"Mi ha detto di divertirmi stasera ma ha scritto 'Dì alla mamma che lo amo'. Era un errore di battitura e in realtà voleva scrivere Jimmy" ha dichiarato sorridente Pugh.



Fallon ha risposto:"Stavo per dire 'Mi ha mai chiamato mamma?' È figo". E Florence Pugh ha ribattuto:"Sì, dì mamma che lo ami anche tu. La mamma ti ama, Zach!".

Nel corso dei mesi Zach Braff ha elogiato Florence Pugh a più riprese, dichiarando di ritenerla un'attrice di livello superiore.



Nel nuovo film diretto da Zach Braff, A Good Person, Florence Pugh interpreta una donna che dopo un incidente mortale nel quale rimane coinvolta instaura un bizzarro rapporto con l'aspirante suocero, interpretato da Morgan Freeman.

Nel cast del film anche Molly Shannon, Chinaza Uwe, Celeste O'Connor e Zoe Lister-Jones. Il film verrà distribuito dal 24 marzo nelle sale cinematografiche statunitensi.



Il premio Oscar aveva già recitato in un film di Zach Braff, Insospettabili sospetti, nel quale ha recitato al fianco di Alan Arkin e Michael Caine.

Zach Braff e Florence Pugh hanno avuto una relazione dal 2019 fino al 2022, proprio dopo aver lavorato al film A Good Person.