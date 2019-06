Good Omens: Neil Gaiman preferisce fare lo scrittore rispetto allo showrunner

Neil Gaiman si è cimentato per la prima volta nel ruolo di showrunner per Good Omens, la nuova serie targata Amazon tratta dal romanzo Buona Apocalisse a tutti! scritto dallo stesso Gaiman insieme a Terry Pratchett.

Intervistato da Metro, Gaiman ha rivelato che preferisce di gran lunga il mestiere di scrittore: "No, non mi è piaciuto. Mi piace fare lo scrittore" ha risposto Gaiman parlando della sua nuova esperienza lavorativa."

"Quando scrivi un romanzo ti alzi quando vuoi. Vai di sotto, ti fai una tazza di te ancora in vestaglia, giri un po' per casa, pensi se andare a scrivere nella tua baita, ti fai un'altra tazza di te, ti metti qualche vestito e passeggi un po', scrivi fino all'ora di cena, poi torni e ceni. E' fantastico, è la giornata ideale."

Ma a quanto pare durante la lavorazione di Good Omens la sua schedule si è rivelata piuttosto intensa rispetto ai suoi soliti ritmi: "Da showrunner la tua sveglia suona alle 5 del mattino e c'è una macchina ad aspettarti alle 5.30 per portarti in un luogo freddo. E ti ritrovi in questo luogo freddo, dove probabilmente piove, senza abbastanza tempo e denaro per girare quello che devi fare qual giorno, o tutte le altre cose che ti servono. Alcune delle quali sono cose tipo motoseghe da lancio."

"E questa è una bella giornata," ha continuato Gaiman. "Quindi se dovessi scegliere, preferire fare lo scrittore, lo showrunner è un lavoro incredibilmente arduo."

