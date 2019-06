Good Omens, Neil Gaiman elogia Benedict Cumberbatch: 'Era la mia prima scelta'

Good Omens è finalmente disponibile su Amazon Prime Video e come saprete i ruoli di Dio e Satana sono stati affidati rispettivamente a Frances McDormand e Benedict Cumberbatch. In una nuova intervista con Variety, Neil Gaiman ha spiegato perché l'interprete del Doctor Strange è stata la sua prima scelta fin dall'inizio.

"Partivamo dal fatto che fosse uno show dove Frances McDormand è Dio," ha detto Gaiman a Variety. "E ci serviva qualcuno che sapesse recitare - che non sarebbe stato spazzato via da Frances McDormand. Ero seduto lì e pensavo 'Chi ha una voce di questo tipo?'"

"L'ho visto recitare e ho pensato 'Questa è magia, è assolutamente fantastico'" ha continuato Gaiman. "Così ho iniziato a pensare 'Okay, chi posso trovare? Chi può darmi una performance del genere in uno spazio così piccolo?', e Benedict è stato semplicemente la mia prima scelta."

Cumberbatch aveva già lavorato con il regista Douglas McKinnon per Sherlock, l'apprezzatissima serie targata BBC che ha riproposto in chiave moderna i racconti di Sir Arthur Conan Doyle e che vedeva lo stesso attore nei panni del leggendario investigatore. Gaiman ne ha quindi approfittato per mandare una mail a Cumberbatch, che a quanto pare ha subito accettato.

"Appena Benedict ha iniziato a crearsi i propri dialoghi, il tutto ha preso vita," ha detto Gaiman. "All'improvviso non era più un monster movie. All'improvviso era di nuovo Good Omens. Hai qualcuno che potrebbe essere alto 150 metri, praticamente un padre assente che deve vedersela con il figlio ribelle."

Il personaggio di Satana non è mai apparso di persona nel romanzo di Gaiman, ma lo scrittore ha deciso di creare una storyline nuova di zecca per lo show: "Vi terrà incollati, spero, fino all'ultimo secondo del sesto episodio. Ok, farò apparire Satana dove sarebbe dovuto succedere nel libro. Ma qui invece introdurrò un'altra storia. In parte ho preso questa decisione perché il romanzo è stato letto da milioni di persone, e volevo sorprenderle - non vuoi fargli credere di sapere già tutto."

I 6 episodi dello show sono attualmente disponibili su Amazon Prime Video, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Good Omens.