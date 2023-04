Good Fortune, Seth Rogen e Keanu Reeves nel cast del film di Aziz Ansari!

Nuovi innesti di lusso nel gruppo di interpreti della comedy scritta e diretta da Aziz Ansari, Good Fortune. Reciteranno nel film Seth Rogen e Keanu Reeves, al fianco proprio di Ansari, che farà parte anche del cast e produrrà il film insieme a Anthony Katagas e Alan Yang. La produzione è affidata a Lionsgate.

E proprio Joe Drake, capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato:"Abbiamo davvero avuto fortuna con questo film. Adoriamo la sceneggiatura e crediamo fermamente in Aziz, sia come interprete che come regista. E quando si aggiungono due talenti incredibili di livello mondiale come Keanu e Seth al fianco di Aziz, si ottiene il potenziale per un film davvero speciale. Ci siamo mossi rapidamente per realizzare questo progetto non appena fosse diventato disponibile".



Tra i vari progetti di Rogen e Reeves, spiccano Super Mario Bros. - Il Film, con Seth Rogen che presta la voce al personaggio di Donkey Kong. Un personaggio talmente iconico che da qualche settimana si parla già di un possibile spin-off su Donkey Kong, uno dei personaggi più riconoscibili dell'universo videoludico e cinematografico di Super Mario.



Keanu Reeves è nel bel mezzo della saga cinematografica di John Wick, nella quale interpreta il sicario protagonista della saga.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di John Wick 4, l'ultimo capitolo uscito nelle sale per la regia di Chad Stahelski.

Per quanto riguarda Good Fortune vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi e novità che riguardano il progetto diretto da Aziz Ansari.