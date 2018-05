Good Boys, la commedia rated-r con protagonista Jacob Tremblay ha una data d'uscita

Ve ne avevamo parlato lo scorso marzo, ma oggi la Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita ufficiale -almeno americana- per il suo Good Boys, commedia rated-r prodotta anche da Seth Rogen che vedrà protagonista il piccolo Jacob Tremblay.

Alla produzione troveremo anche l'inseparabile Evan Goldberg, autore insieme al collega e amico di progetti come Preacher, The Interview, Sausage Party o Cattivi Vicini, tutti con un loro specifico posto nel cuore degli appassionati di commedie scorrette. E anche questo film non farà eccezione, dato che al momento è stato descritto come una specie di Superbad con protagonisti quattro dodicenni che decidono di saltare la scuola per una giornata all'insegna dell'avventura e del divertimento.



Tremblay vestirà i panni del piccolo leader di questo gruppo di ragazzini, e i fan dell'attore potrebbero doversi preparare a sentirlo pronunciare diverse parolacce, dato il rating del film e la scrittura quasi sempre pungente e pesante delle produzioni a marchio Rogen & Goldber.



Good Boys sarà scritto e diretto dalla coppia Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (The Office, Bad Teacher), e oggi sappiamo anche la data d'uscita ufficiale, come annunciato in apertura: il 16 agosto 2019, quindi l'attesa è ancora decisamente lunga. L'ultimo film con Tremblay protagonista è stato il commovente Wonder.