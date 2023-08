Good Boy, il trailer horror del film in cui un uomo viene trattato come un cane vero

Saban Films, produttrice del Western Old Way con Nicholas Cage, ha di recente rilasciato un nuovo inquietante trailer della pellicola horror “Good Boy”.

Il film è scritto e diretto da Viljar Bøe, che ha precedentemente girato Til Freddy (2020) e Theodor (2022). La trama è la seguente: Sigrid pensa di aver incontrato il suo partner perfetto con l'affascinante Christian, ma c'è un problema: Il ragazzo vive con un uomo che si comporta come se fosse il suo cane domestico. Cercando di essere di larghe vedute, Sigrid continua la relazione, ma presto nota un insidioso comportamento da parte di Christian. Forse il 'gioco del cane' non è così tranquillo come sembra.

Il film è stato definito contorto e inquietante da varie recensioni. Qui sopra potete trovare il trailer nel quale vengono mostrate scene cariche di tensione e possibili intrecci della trama.

Gard Løkke, Katrine Lovise Øpstad Fredriksen, Amalie Willoch Njaastad e Nicolai Narvesen Lied sono gli interpreti di Good Boy, classificato "18+" per "contenuti e linguaggio violento".

Assieme al trailer è stato pubblicata la locandina della pellicola, raffigurante un cane con i denti insanguinati disegnato a mano. Sono anche presenti il titolo e il sottotitolo “Time to play”.

Saban Films ha distribuito anche Assassin con Bruce Willis nel 2022, sapevate che la pellicola ha ricevuto solo il 10% di recensioni positive su Rotten Tomatoes?