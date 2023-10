Gone Girl, perchè David Fincher scelse Rosamund Pike per il film?

Gone Girl è uno dei film più disturbanti e misteriosi di David Fincher e questo lo si deve anche alla sua protagonista Rosamund Pike. Ad anni dall'uscita del film, il regista ha svelato il vero motivo per cui ha scelto l'attrice, andando oltre le sue capacità interpretative.

Molto spesso la recitazione è fondamentale ma, altre volte, c'è qualcosa che lo è ancora di più. Rosamund Pike in Gone Girl è sempre stata definita la femme fatale per eccellenza e sembra che, per David Fincher, l'estetica dell'attrice sia stata importantissima. Oltre ad apprezzare l'enorme talento della Pike, confermato nella maggior parte dei prodotti in cui partecipa, sembra il regista sia rimasto particolarmente affascinato dal suo volto e da come sembri essere senza età.

In un racconto come quello di Gone Girl, una caratteristica del genere sembrava molto funzionale. Fincher, infatti, ha dichiarato di aver scelto la Pike grazie alla sua capacità di sembrare una ragazza più giovane e più matura nello stesso momento, dandogli un aspetto senza tempo che era necessario per il ruolo. A ciò si sarebbe unito il particolare fascino provato da Fincher nel momento in cui la Pike gli ha raccontato la sua vita da figlia unica.

