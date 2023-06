Gone Girl, Jon Hamm confessa:'Avrei dovuto essere io a recitare nel film'

Martedì la star di Mad Men Jon Hamm ha partecipato a Watch What Happens Live with Andy Cohen insieme al collega nella serie John Slattery e ha risposto ad una domanda di un fan che riguarda il suo mancato coinvolgimento in L'amore bugiardo - Gone Girl, il film di David Fincher con protagonista Ben Affleck.

"Sì, c'ero fino alla fine. Dovevo essere io [il protagonista] ma dovevamo girare le perenni vicende del signor Draper" ha confessato Jon Hamm.



L'attore non ha spiegato il motivo principale per il mancato approdo nel cast di Gone Girl ma pare che Matthew Weiner, creatore di Mad Men, si sia rifiutato di liberarlo per il film. Oltretutto, il protagonista è del Missouri, proprio come Jon Hamm, che ha scherzato anche su questo dettaglio.



"Il povero Ben [Affleck], un ragazzo di Boston, doveva indossare un cappello dei Cardinals [franchigia di baseball di St. Louis]. Non era molto contento" ha dichiarato.

Nel 2020 David Fincher disse che Ben Affleck fu poco professionale sul set del film. L'attore ha recitato da protagonista nel lungometraggio del regista di Seven.

In L'amore bugiardo - Gone Girl, Ben Affleck interpreta Nick Dunne, da tempo infelice con la moglie Amy (Rosamund Pike), con la quale si è trasferito nel Missouri. L'improvvisa scomparsa della donna, conduce Nick in un tunnel da incubo senza via d'uscita.



Sul nostro sito potete recuperare la nostra recensione di L'amore bugiardo - Gone Girl, diretto da David Fincher.