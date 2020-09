Gone Girl, David Fincher accusa Ben Affleck: 'Poco professionale sul set'

Questa sera va in onda su Rete 4 Gone Girl - L'Amore Bugiardo, film del 2014 diretto da David Fincher con protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike. Proprio il regista nell'ultimo periodo ha avuto qualcosa da ridere sul comportamento sul set di uno dei suoi interpreti principali.

In un audio recentemente diffuso sui social infatti David Fincher definisce Ben Affleck poco professionale, sottolineando che l'attore nel corso delle riprese si è rifiutato di seguire le sue indicazioni sul set.

In particolare il noto regista si riferisce ad una scena in cui il personaggio interpretato da Affleck avrebbe dovuto indossare un cappello da baseball nella speranza di non essere riconosciuto. Nei piani originali era stato scelto un cappello degli New York Yenkees ma, l'attore non ha voluto sentire ragioni e non l'ha indossato.

Il problema sarebbe legato alla fede sportiva del protagonista di Gone Girl che essendo originario di Boston e dunque tifoso dei Red Sox, non avrebbe mai potuto indossare un berretto dei loro acerrimi rivali. Fincher ha rivelato scherzosamente che la produzione del film è rimasta bloccata addirittura quattro giorni su questo avvenimento e che la situazione si è sbloccata solo dopo il provvidenziale intervento dell'agente di Affleck che lo ha convinto ad indossare il berretto dei più neutrali New York Mets.

Lo stesso attore ha poi commentato la vicenda dicendo: "Non avrei mai potuto indossare quel cappello. Avrei perso la mia reputazione ed avrei scatenato un bel putiferio. Il nostro negoziato successivo è stato molto svizzero".

Al di là di questo simpatico siparietto, se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul film, date un'occhiata alla nostra recensione di Gone Girl.