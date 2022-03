Gone Girl, Ben Affleck provò a ingannare David Fincher: la scommessa persa miseramente

La presenza di David Fincher come regista fu fondamentale per convincere Ben Affleck a partecipare a Gone Girl: la star di Argo nutriva un'enorme stima per il regista di Fight Club, al punto da dichiarare cose come: "È l'unico regista che io abbia mai incontrato che potrebbe fare il lavoro di chiunque e farlo meglio".

Prima di venir accusato dallo stesso David Fincher di scarsa professionalità sul set, dunque, Affleck decise di mettere alla prova la sua stima per il regista organizzando un piccolo inganno: durante le riprese di Gone Girl, l'ex-Daredevil modificò in maniera quasi impercettibile le impostazioni della lente di una macchina da presa, scommettendo con un membro della crew che il buon David non sarebbe riuscito a notare il cambiamento.

Una scommessa, come vi abbiamo anticipato, miseramente persa dall'attore: appena preso posto sulla sedia del regista, infatti, Fincher si accorse immediatamente che ci fosse qualcosa di sbagliato. "Perché questa lente è un po' offuscata?" furono le parole con cui il regista di Seven diede prova di aver fiutato l'inghippo: prima di sfidare uno come David Fincher sul suo campo, insomma, meglio pensarci due volte!

E voi, cosa pensate del lavoro di David Fincher? Qual è, secondo voi, il suo film migliore? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Gone Girl.