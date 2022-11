Goncharov: il web pazzo del film di Martin Scorsese e Robert De Niro...che però non esiste

Avete mai sentito parlare di Goncharov, quel famoso film di Martin Scorsese con protagonista Robert De Niro uscito nel 1973? Probabilmente no, perché non esiste: o forse si, perché internet a quanto pare lo ama comunque.

Sembra un discorso da pazzi, ma è tutto vero: tutto è iniziato qualche anno fa su Tumblr, quando un utente del portale ha pubblicato una foto di un paio di stivali che ordinati online con uno strano tag sulla linguetta: “Il più grande film sulla mafia mai realizzato. Martin Scorsese presenta GONCHAROV." Sempre secondo il tag si trattava di 'una produzione Domenico Proccacci', un film non meglio specificato incentrato sulla mafia napoletana. La cosa è passata ovviamente sottotraccia, ma nel 2020 un altro utente di Tumblr ha riacceso la discussione commentando sotto il post originale con una frase che avrebbe cambiato tutto: "Questo idiota non ha mai visto Goncharov".

Apriti cielo: all'inizio di questo mese, l'utente di Tumblr 'beelzeebub' ha realizzato un falso poster per il film, e da lì decine di migliaia di persone hanno improvvisamente iniziato a condividerlo su altri social: di punto in bianco è nato un nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro, un film che in realtà non esiste. Internet è un posto bellissimo, vero?

Oggi si possono trovare svariate informazioni su Goncharov, dato che gli utenti hanno contribuito al suo mito con la creazione di sinossi, trivia e tutto il resto: uscito nel 1973, il film di Scorsese vede Robert De Niro nei panni di Goncharov, "un ex proprietario di una discoteca che arriva a Napoli dopo la caduta dell'Unione Sovietica" con l'obiettivo di diventare un boss della mafia. Harvey Keitel interpreta Andrey (o Andrei) “The Banker” Daddano; Gene Hackman interpreta Valery Michailov; Al Pacino appare come Mario Ambrosini e Cybill Shepherd interpreta la moglie di Goncharov, Katya. Apparentemente, il film è così bello che è stato anche aggiunto alla Criterion Collection (chi scrive possiede una nutrita collezione dei dvd e bluray Criterion, si sta mangiando le dita per non essere mai riuscito a procurarsi una copia di Goncharov).

Comunque, stranezze di internet a parte, De Niro e Scorsese un nuovo film lo hanno fatto davvero: stiamo parlando di Killers of the Flower Moon, che uscirà nel 2023 per Apple TV+ e avrà nel cast anche Leonardo DiCaprio, dettaglio non da poco che porterà i due storici collaboratori scorsesiani a lavorare per la prima volta in un film dell'autore di Taxi Driver e Gangs of New York.

La data di uscita di Killers of the Flower Moon è ancora sconosciuta, quindi rimanete sintonizzati. Nel cast ci saranno anche Jesse Plemons e l'amatissimo Brendan Fraser, al centro di una vera e propria nuova primavera professionale.