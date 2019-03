Gomorra, la serie Sky è stat confermata per una quinta stagione!

Il prossimo 29 marzo tornerà su Sky Atlantic la quarta e attesissima stagione di Gomorra - La Serie, uno dei progetti di punta e più amati del servizio, ma la stessa azienda ha in queste ore annunciato di aver rinnovato la serie crime per una quinta stagione, probabilmente in arrivo nel 2021.

Mentre i fan aspettano dunque di conoscere il prosieguo della storia di Gennaro Savastano (Salvatore Esposito), il produttore della serie, Riccardo Tozzi, ha avuto modo di confermare l'effettivo rinnovo della produzione a pochi giorni dalla messa in onda della quarta stagione, annunciando inoltre che i futuri episodi "ruoteranno attorno a un'idea nuova e molto forte, drasticamente differente dalle stagioni finora prodotte".



Intanto, questo venerdì Genny, Patrizia Santoro, Enzo "Sangue Blu" Villa, Valerio "O' Vocabulà" Misano e Azzurra Avitabile torneranno in onda su Sky con i nuovi episodi, 12 puntante che vedranno i protagonisti muoversi non solo a Napoli, Roma o Milano, ma anche in giro per l'Europa in città come Londra. Il crimine non dorme mai e soprattutto non conosce confini nazionali: l'espansione è alle porte, gli affari si fanno sempre più grandi e la lotta per il dominio più accesa e violenta.



Pronti a tornare al mondo di Gomorra - La Serie?