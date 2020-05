Gomorra e Scarlett Johansson: ma di chi era il vestito nel libro di Saviano?

Con Gomorra Matteo Garrone riuscì perfettamente a replicare la potenza del libro di Roberto Saviano che tanto clamore aveva suscitato qualche anno prima alla sua comparsa sugli scaffali delle librerie, impresa tutt'altro che facile vista la natura giornalistica del libro dello scrittore partenopeo.

Un impatto che deriva ovviamente, oltre che dalla bravura di Garrone e dei suoi attori, anche da certo materiale di partenza che non può non lasciare il segno nel lettore/spettatore: destò stupore, ad esempio, nel libro di Saviano il racconto di un vestito d'alta sartoria partito da Scampia e arrivato, all'insaputa del sarto stesso, alla notte degli Oscar per essere indossato da un'attrice di fama mondiale.

L'attrice in questione, nel film, è una splendida Scarlett Johansson che appare, attraverso lo schermo di un televisore, in un video che la ritrae durante il red carpet del Festival di Venezia 2006: chi non ha letto il libro, però, potrebbe non sapere che l'attrice di cui faceva il nome Saviano era un'altra. Ad esser nominata nel libro era infatti Angelina Jolie e il red carpet in questione, come già detto più su, era quello della Notte degli Oscar.

Garrone non riuscì ad ottenere il video dell'ex-signora Pitt, per cui decise di ripiegare sulla futura Black Widow del Marvel Cinematic Universe. L'effetto, comunque, fu lo stesso: difficile non provare una stretta al cuore nel vedere l'espressione del sarto Pasquale alla scoperta della reale destinazione del suo lavoro tanto amato e altrettanto abusivo e sottopagato.

