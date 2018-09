Gomorra, Marco D'Amore interpreterà e dirigerà il film sulle origini di Ciro Di Marzio

Un po' inaspettatamente Deadline ci informa quest'oggi che i produttori della seguitissima e amata Gomorra di casa Sky stanno sviluppando un film di origini dedicato al personaggio di Ciro Di Marzio, interpretato nella serie dall'ottimo Michele D'Amore, che a quanto pare dovrebbe anche dirigere il progetto cinematografico.

Prodotto da Cattleya, il film sulle origini di Ciro dovrebbe intitolarsi L'Immortale, prendendo spunto dal soprannome del personaggio. L'idea sarebbe spuntata fuori durante le riprese della quarta stagione, che andrà in onda su Sky nei prossimi mesi e di cui D'Amore ha diretto diversi episodi.



Lo scrittore di Gomorra, Leonardo Fasoli, anche sceneggiatore dell'imminente serie Zero, Zero, Zero, sta attualmente lavorando alla sceneggiatura del film. La produzione starebbe puntando molto sul progetto, tentando di velocizzare le tempistiche quanto possibile per cominciare le riprese già nel primo trimestre del 2019. La distribuzione italiana sarà affidata all'ormai rodata Vision Distribution.



I dettagli sulla trama sono ovviamente top secret, ma da quanto riportato dal sito L'Immortale dovrebbe raccontare gli anni di formazione del personaggio, partendo dalla sua infanzia, quando è sopravvissuto al terremoto (da qui il soprannome), fino ad arrivare al ruolo di sicario per la Famiglia Savastano.



Riccardo Tozzi di Cattleya ha dichiarato: "Marco ha fatto un ottimo lavoro dirigendo diversi episodi della quarta stagione. Il film vedrà gli anni della sua formazione, la nascita dell'Immortale e il suo iniziale approccio alla famiglia Savastano. È importante ricordare infatti come il terremoto del 1980 al quale è sopravvissuto Ciro abbia contribuito ha far rinascere la Camorra in Campania, quindi c'un parallelismo tre le due storie".