Golshifteh Farahani: la bellissima star esiliata dall'Iran per colpa di Nessuna Verità

Stasera torna in tv Nessuna Verità di Ridley Scott, e per l'occasione vogliamo parlarvi della vita e della carriera di Golshifteh Farahani, splendida attrice e cantautrice iranania che nel film con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe interpreta Aisha.

L'attrice grazie allo spy-movie di Scott è diventata la prima star iraniana a far parte di una grossa produzione hollywoodiana, e in seguito avrebbe replicato sempre con Scott per Exodus - Dei e Re e poi con Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 5: La Vendetta di Salazar. Tuttavia, la sua carriera l'ha anche costretta all'esilio forzato dall'Iran.

In un'intervista ai tempi dello scorso Festival di Venezia, dichiarava: "Non ho scelto io di andarmene dall’Iran. Sono un’attrice e non faccio politica, ma il mio è diventato involontariamente un caso politico. Ho girato un film americano, e al governo non è piaciuto: questo è quanto".

Sulla posizione sociale della donna in Iran, la Farahani ha dichiarato: "Io mi sono sempre sentita liberissima in Iran. L’immagine che arriva all’esterno è sbagliata. Certo, se provochi politicamente il potere, la tua vita diventa un inferno. Ma io ho sempre goduto della massima libertà a partire dalla scuola. Le donne sono molto forti in Iran, in Tunisia, e negli altri Paesi intorno. I miei parenti sono ancora a Teheran, io invece ho vissuto prima a Parigi, e ora vivo in Spagna. Quando non hai terra, devi far crescere le tue radici in aria. Il senso di spaesamento è una cosa che non si può spiegare, va vissuto. Devo accettare che non c’è una casa per me: la mia casa sono io."

