GoldenEye 007, il gioco di James Bond non è più proibito in Germania

Per via delle nuove regole meno stringenti in merito a software e videogames, dopo circa 25 anni dalla sua uscita nel resto del mondo, GoldenEye 007 risulta non essere più proibito in Germania. Insomma, finalmente gli utenti tedeschi potranno giocare al celebre sparatutto dedicato a James Bond.

GoldenEye 007 è un gioco sviluppato nel corso degli anni '90 da da Rare sotto la guida di Martin Hollis e basato sull'omonimo film del 1995 con protagonista Pierce Brosnan. Si tratta di una vera e propria pietra miliare degli sparatutto, divenuto il terzo gioco più venduto di sempre per la Nintendo 64. É ancora poco chiaro le ragioni che hanno portato al suo divieto di utilizzo in Germania ma, stando alle ultime testimonianze, pare che finalmente il videogioco sia disponibile anche oltralpe.

Intanto, Daniel Craig ha ufficialmente detto addio a James Bond con No Time To Die, il ruolo dell'iconico Agente 007 nato dalla penna di Ian Fleming risulta dunque per il momento ancora vacante. Sul web sono molte le ipotesi in merito a quello che potrebbe essere il nuovo volto prescelto per questo importantissimo ruolo. Per il momento, Henry Cavill sembra essere in pole position. La star di The Witcher riuscirà a trovare spazio tra i suoi moltissimi impegni anche per James Bond? Staremo a vedere.