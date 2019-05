Golden Trailer Awards 2019: trionfa John Wick 3 insieme a Tarantino e Avengers: Endgame

Dopo aver fatto registrare i migliori incassi di tutto il franchise, John Wick: Chapter 3 - Parabellum ha raccolto anche il premio più importante alla cerimonia 2019 dei Golden Trailer Awards.

Mercoledì sera, nel centro di Los Angeles, a 20 anni dalla prima assegnazione dei premi, un numero di teaser, spot televisivi e anteprime di videogiochi sono stati scelti come meritevoli di elogio tra i trailer dell'anno. Best of Show della serata - equivalente per i trailer del Miglior Film agli Oscar - è stato eletto John Wick 3, che ha battuto quelli di Mission: Impossible - Fallout e Shazam!.

Tra i vincitori delle passate edizioni ricordiamo Wonder Woman, Spotlight e Matrix, che trionfò nella prima edizione (leggi: Everycult su Matrix).

Qui sotto vi riportiamo tutti i vincitori della serata:

Best of Show - John Wick Chapter 3 — Parabellum, “Conversation”, Lionsgate, AV Squad

Best Action - John Wick: Chapter 3 — Parabellum, “Conversation”, Lionsgate, AV Squad

Best Animation / Family - Toy Story 4, “Stories”, Walt Disney Studios/Pixar, MOCEAN

Best Comedy - Long Shot, “This Guy” Lionsgate, Trailer Park, Inc.

Best Documentary - Free Solo, National Geographic, Mark Woollen & Associates

Best Drama - A Star Is Born, “Not Alone” , Warner Bros., GrandSon

Best Horror - Us, “Nightmare Int’l” , Universal Pictures, Buddha Jones

Best Independent Trailer - The Favourite, Fox Searchlight, Mark Woollen & Associates

Best Music - Us, “Enemy”, Universal Pictures, Inside Job

Best Thriller - Bird Box, “New Children”, Netflix, Wild Card

Best Video Game Trailer - Anthem, “Conviction” , Oats Studios, MOCEAN

Golden Fleece - Serenity, “Trailer 2”, Aviron Pictures, InSync PLUS

Most Original Trailer - Roma “Unforgettable”, Netflix, GrandSon

Best Summer 2019 Blockbuster Trailer - John Wick: Chapter 3 — Parabellum, “Conversation”, Lionsgate, AV Squad

Best Fantasy Adventure - Avengers: Endgame, “Reflections”, Walt Disney Studios/Marvel, MOCEAN

Best Teaser - Once Upon A Time In Hollywood, “Names”, Sony Pictures Entertainment, Buddha Jones

